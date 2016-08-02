Можливе розширення ЄАЕС не несе загрози для зовнішньої торгівлі України - прогноз Da Vinci AG

Про це йдеться в прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, переданому УНІАН.

Так, голова Комітету Державної Думи РФ у справах СНД Леонід Слуцький припустив, що Таджикистан вже цього року може висловити бажання про вступ до ЄАЕС.

Паралельно проросійська риторика почала звучати і в Молдові, стверджує Da Vinci AG. Так Росія і Молдова активізували обговорення «дорожньої карти» щодо відновлення торгових відносин між країнами. При цьому один з агентів впливу Москви в Кишиневі Ігор Додон, який має шанси невдовзі стати президентом держави, заявив, що Росія пропонує Молдові повернутися на ринок і відновити торговельні відносини.

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"Поки що питання вступу Молдови до ЄАЕС активно не виноситься в інформаційне поле, однак ми прогнозуємо, що восени ця тема може активно обговорюватися. Політична трансформація Молдови через інтеграцію Придністров'я в республіку може створити необхідний базис для реалізації вступу до ЄАЕС на практиці", - йдеться в прогнозі.

Таким чином, в 2017-2018 роках в ЄАЕС можуть влитися два нових члени — Таджикистан і Молдова.

"Можливе розширення матиме виключно геополітичне значення і не призведе до яких-небудь істотних економічних синергетичних процесів в ЄАЕС", - вважають в Da Vinci AG.

Аналітики прогнозують, що РФ таким чином спробує закріпити свої зони впливу на Заході і на Півдні, отримавши додаткові важелі впливу не тільки у вищезгаданих країнах, але і в непідконтрольних Узбекистані та Україні. "Ми очікуємо протидії планам РФ в Таджикистані з боку Китаю і США, а в Молдові - з боку США, Румунії, України. Однак на сьогоднішній день оцінюємо ймовірність входження Таджикистану в ЄАЕС на рівні 70%, а Молдови на рівні 50%", - сказано в звіті.

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У той же час аналітики Da Vinci AG прогнозують, що можливе розширення ЄАЕС не матиме істотного впливу на зовнішню торгівлю України.

"Експорт в Молдову і Таджикистан має стійку тенденцію до падіння. За підсумками 2015 року він скоротився в Молдову на 29,5% (всього склав $0,52 млрд.), за підсумками 5 місяців 2016 року скорочення склало -5,4%. З Таджикистаном ще більш негативна тенденція. За результатами 2015 року український експорт в цю державу «просів» на 35,8% (всього склав $0,03 млрд.), а за підсумками 5 місяців 2016 року падіння склало 45%", - відзначають аналітики Da Vinci.

"При цьому необхідно враховувати, що Молдова найближчим часом буде намагатися вирішити проблеми із зовнішньоторговельним оборотом, наростити експорт і обмежити імпорт. В даному контексті очікувати кардинального збільшення експорту в дану державу не доводиться. У той же час, Україна є значним імпортером в Молдову і важливим транзитером, в першу чергу товарів з ЄАЕС. Тому в разі інтеграції Кишинева в дане об'єднання Україна матиме всі можливості для тиску на Євразійський Союз. При чому подібні важелі можна буде використовувати не тільки контексті майбутніх оновлених взаємовідносин з Молдовою у разі її входження до ЄАЕС, але і для торгів з Росією щодо транзиту в країни Середньої Азії і Казахстану", - додають аналітики.

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Що стосується Таджикистану, то з урахуванням напружених взаємин з Росією і проблемами, пов'язаними з транзитом українських товарів в Середню Азію через дану державу, а також з низьким рівнем купівельної спроможності в республіці даний напрямок не є перспективним для України за умови продовження нинішнього геополітичного курсу.

"Таким чином, ми вважаємо, що можливе розширення ЄАЕС не зробить істотного впливу на економіку України та її зовнішню торгівлю. При чому, за умови вступу до ЄАЕС Молдови Київ зможе отримати нові можливості для тиску на РФ", - підсумували в аналітичному агентстві.