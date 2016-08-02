Медведєв: Росії доведеться довго жити під санкціями Заходу і з дешевою нафтою

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що низькі ціни на нафту і санкції Заходу носять «довгостроковий характер».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході спілкування з учасниками молодіжного табору «Територія сенсів-2016».

«Ці два шоки, про які ви сказали, зовнішніх шоки - тобто нинішні ціни на енергоносії, сировину і санкції, на жаль, напевно, для нашої економіки носять довгостроковий характер», - сказав Медведєв.

На його думку, будь-яка економічна модель, яка зараз готується, повинна виходити з припущення про те, що ці «шоки збережуться надовго».

Також прем’єр зазначив, що в даній ситуації є й певні плюси.

«Тому що ми змушені трансформувати модель нашої економіки. Ми, по суті, вперше за останні 15, може, навіть більше років можемо, не зважаючи на тренди нафтових показників, займатися нормальною диверсифікацією економіки, створенням нормальної структури нашої економіки. Займатися тим, що сьогодні прийнято називати імпортозаміщенням», - запевнив він.

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Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було упроваджено ще в березні – після анексії Росією українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які упровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

29 липня минулого року сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції ЄС проти РФ.

13 серпня Росія розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набули чинності 1 січня 2016 року.