Затримана СБУ за хабар чиновниця Мінагропроду відправиться до в'язниці - Гройсман

Затримана Службою безпеки України за одержання хабара в 150 тисяч доларів глава одного з департаментів Міністерства аграрної політики та продовольства відправиться у в'язницю, написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

“Сядете - аж загуде - це стосується кожного хабарника! І ось ще одна злочинниця відправиться до в'язниці. Сьогодні затримали чиновницю Мінагропроду, яка вимагала від підприємця 150 тисяч доларів хабара за сприяння в забезпеченні перемоги в тендері на покупку державного сільськогосподарського підприємства. Очищення влади від негідників триває", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України затримали начальника одного з відділів Міністерства аграрної політики і продовольства при отриманні хабара в 150 тисяч доларів, яку вона вимагала від підприємця за забезпечення перемоги в тендері на покупку державного сільськогосподарського підприємства.

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СБУ спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою затримали чиновницю в Києві на службовій стоянці міністерства під час одержання всієї суми хабара. Найближчим часом буде оголошено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Довідка УНІАН. Порушення з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.