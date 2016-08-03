У Мінінфраструктури хочуть створити відразу два відділи для боротьби з корупцією

Міністерство інфраструктури України найближчим часом створить два відділи з питань запобігання та боротьби з корупцією, зокрема, відділ запобігання корупції та проведення перевірок, та сектор фінансового моніторингу, оскільки міністерство є суб'єктом його проведення.

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Про це повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, в сферу відповідальності якого входить боротьба з корупцією.

Планується, що відділи із запобігання корупції, проведення службових розслідувань та фінансового моніторингу будуть нараховувати 14 фахівців, які пройдуть курси підвищення кваліфікації.

«Я наполягаю на тому, щоб ці люди були ззовні. Це повинні бути незаангажовані фахівці, які будуть знати свою роботу, а я їм, у свою чергу, буду давати повний карт-бланш у рамках виконання їх компетенції», - цитує прес-служба Лавренюка.

Також повідомляється, що відділи із запобігання корупції міністерства будуть мати повну взаємодію з Національною поліцією, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро України і Службою безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Міністерство інфраструктури України повідомило про плани провести антикорупційну перевірку в Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") і державній акціонерній компанії "Автомобільні дороги України", де недавно був оновлений керівний склад.

26 липня правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Адміністрації морських портів України. Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк тоді повідомив, що посадові особи держпідприємства присвоїли багатомільйонні кошти під час проведення днопоглиблювальних робіт у морських портах.

Крім того, в той день обшуки пройшли і в приміщеннях найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" і в Державній авіаційній службі в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.