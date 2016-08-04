Держслужба зайнятості отримала нового керівника - колишнього заступника міністра соцполітики

Міністерство соціальної політики України призначило виконуючим обов'язки голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, який минулого тижня був звільнений з посади заступника міністра соціальної політики і призначений заступником голови Держслужби зайнятості, повідомила прес-служба відомства.

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Як наголошується в повідомленні, відповідний наказ № 57кс був затверджений 2 серпня.

«Виконання обов'язків голови Державної служби зайнятості з 3 серпня 2016 року покладено на Ярошенка Валерія Станіславовича, заступника голови служби», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ярошенко був призначений на посаду заступника міністра соціальної політики 25 червня 2014 року.