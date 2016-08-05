Резервний фонд Росії може бути вичерпаний вже цього року

За збереження рублевої ціни на нафту на рівні 2800-2900 руб. за барель Резервний фонд Росії буде вичерпано в поточному році, вважають аналітики Райффайзенбанку, передає RNS.

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«За збереження рублевої ціни на нафту на поточному рівні 2800-2900 руб. за барель в бюджеті утворюється великий об'єм нафтогазових доходів, які випадають, (за нашими оцінками, до 1,5 трлн руб.), що може призвести до вичерпання Резервного фонду вже цього року, створивши потребу збільшення запозичень (підвищення боргового навантаження РФ через близьке до нуля зростання реального ВВП)», — пишуть вони у щоденному огляді ринків.

Згідно з прогнозом Bank of America Merrill Lynch, ціни на нафту і курс рубля досягнуть «дна» у вересні, після чого почнуть відновлюватися — до $52 за барель до кінця 2016 року і до $55 за барель — в I кварталі 2017 року. При цьому середня ціна нафти за підсумками 2017 року становитиме $61 за барель за підсумками 2018 року — $70 за барель.

Під час торгів на Лондонській біржі ICE Futures на 17:18 ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent знизилася на 1,47% — до $43,65 за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту WTI опустилася на 1,6% і становила $41,27 за барель.

Біржовий курс долара до 17:19 знизився на 0,85% - до 65,23 руб. Курс євро опустився на 1,47% - до 72,12 руб.