Pokemon Go заробила понад $200 мільйонів за перший місяць

Мобільний додаток Pokemon Go заробила понад 200 мільйонів доларів протягом першого місяця з моменту виходу, повідомляє Прайм з посиланням на дослідження аналітичної компанії Sensor Tower.

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Запуск гри відбувся 6 липня. При цьому Sensor Tower зазначає, що зростання виручки прискорилося після того, як гра стала доступною в Японії.

Гра, що стала хітом, обігнала топові додатки, такі як Candy Crush and Clash Royale. Для порівняння, гра Clash Royale за перші 30 днів з моменту виходу заробила менше 125 мільйонів доларів.

Згідно з даними Sensor Tower, в середньому, користувачі витрачають на Pokemon Go 26 хвилин на день.

Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу. Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.