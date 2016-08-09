Правоохоронці пред'являть підозри акціонерам та керівникам низці банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізосіб проводить спільну роботу з правоохоронними органами для притягнення до відповідальності власників і керівників низки банків за доведення до банкрутства фінустанов, і найближчим часом банкіри отримають підозри.

Про це заявив директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін в інтерв'ю УНІАН.

"Поки що ні одні власник або топ-менеджер банку не покараний. Але хто-то коли-то буде, безумовно. У нас ведеться спільна робота з деякими слідчими, і ми вже на виході з пред'явленням підозри деяким власникам і топ-менеджерам", - сказав він.

За його словами, консолідація зусиль з правоохоронцями в цьому питанні залишає бажати кращого, а в поліції залишається низка непорядних людей, які намагаються "робити бізнес" на неплатоспроможних банках.

"Досить часто правоохоронці нас розцінюють як приватну фінансову компанію. Приходять на виїмку документів з автоматами, спецпідрозділами, в маскхалатах. Кладуть співробітників на підлогу і мало не копають ногами. Хоча достатньо просто зателефонувати. Хтось працює сумлінно і чесно, на кінцевий результат, а хтось вибудовує свій бізнес як в правоохоронних органах, так і в судовій системі", - додав Ворушилін.

Разом з тим, він зазначив, що існують й порядні власники збанкрутілих банків, які не ховаються і намагаються розрахуватися з великими вкладниками за рахунок коштів від інших своїх бізнесів.

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Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 та 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 14 фінустанов. На сьогодні в управлінні Фонду перебуває 81 банк.

Верховна Рада України в березні минулого року ухвалила зміни до законодавства щодо посилення відповідальності акціонерів і менеджменту банків, що встановлюють кримінальну відповідальність пов'язаних з банком осіб за вчинення будь-яких дій, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.