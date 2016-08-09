Україна відкрила вікно в азійські ринки - Мінекономрозвитку

Про це в ефірі 5 каналу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

"На сьогодні наші торговельні відносини в основному обмежуються виключно торгівлею аграрною продукцією. А для нас набагато цікавіше, і ми сьогодні власне цим і займаємося, – це експортувати продукцію з більшою доданою вартістю, як і продукцію агропереробки, так і продукцію машинобудування, наша співпраця в оборонному секторі. Тобто фактично ми для себе відкрили вікно (йдеться про візити президента в Індонезію і Малайзію – УНІАН) в азійські ринки", – зазначила вона.

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Зі слів Ковалів, на сьогодні Україна активно завойовує ринки Китаю і В'єтнаму.

"Враховуючи те, що протягом останніх двох років ми фактично втратили традиційний до того часу ринок для нас – це Росія, на сьогодні ми активно працюємо по завоюванню нових ринків. І якщо до Індонезії й Малайзії це були офіційні візити президента і нашої команди, то вже цього року ми плануємо провести спільну комісію з Китаєм, і так само наприкінці жовтня ми пропонуємо провести спільну комісію з В'єтнамом", – зауважила вона.