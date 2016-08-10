Кабмін затвердив порядок надання матеріальної допомоги держслужбовцям

Кабінет міністрів на засіданні 9 серпня затвердив порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі місячної зарплати за рішенням керівника служби.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, яке розробило відповідний порядок.

"Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися державним службовцям один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати працівника", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що рішення про надання такої допомоги приймається керівником державної служби у відповідному державному органі. Що стосується надання допомоги керівнику державної служби в державному органі та його заступникам, то таке рішення може прийняти керівник відповідного державного органу за погодженням з державним органом вищого рівня (за наявності такого органу).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією директора департаменту координації міжнародної допомоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олени Трегуб, з червня 2016 року мав заробити фонд доплат до зарплат реформаторів на держслужбі за рахунок ЄС. Однак, при уряді Яценюка було вирішено перенаправити ці кошти на інші проекти. Трегуб зазначила, що фінансування може бути перенесено на 2017 рік.