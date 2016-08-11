Шахтарям "Львіввугілля" погасили майже 40% зарплатного боргу за червень

Про це повідомив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, передає ZIK з посиланням на прес-службу ЛОДА.

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За його словами, ці кошти дозволять виплатити шахтарям 38% зарплати за червень.

В облдержадміністрації нагадують, що 9 серпня, «Львіввугілля» вже отримало 10 млн грн за відвантажене на теплові електростанції паливо, які також були скеровані на зарплату. Відтак, на сьогодні гірникам боргують ще 50 мільйонів гривень за червень (62%).