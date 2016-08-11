Шахтарям "Львіввугілля" погасили майже 40% зарплатного боргу за червень
14:58, 11 серпня 2016Різне
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11 серпня на рахунки ДП "Львіввугілля" надійшло 20,7 млн грн. Це кошти державної фінансової підтримки, які вже повністю скеровані для погашення зарплатних боргів гірникам.
Фото УНІАН
Про це повідомив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, передає ZIK з посиланням на прес-службу ЛОДА.
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За його словами, ці кошти дозволять виплатити шахтарям 38% зарплати за червень.
В облдержадміністрації нагадують, що 9 серпня, «Львіввугілля» вже отримало 10 млн грн за відвантажене на теплові електростанції паливо, які також були скеровані на зарплату. Відтак, на сьогодні гірникам боргують ще 50 мільйонів гривень за червень (62%).
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