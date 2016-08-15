У Росії за останні три роки число робочих місць скоротилося майже на 7 мільйонів

Росія за останні три роки втратила близько 6,8 млн робочих місць, повідомив уповноважений при президенті РФ з прав підприємців Борис Тітов, передає ТАСС.

"Ми тільки за останні три роки втратили 6,8 млн робочих місць. Додана вартість продукції зростала не тими темпами, якими ми звикли вважати - 4-5% в рік, а з 2011 року зросла лише на 1%", - сказав Тітов на зустрічі з вченими сибірського відділення РАН в Новосибірську.

Читайте такожBloomberg: Володимир Путін – найлютіший ворог своєї економікиЗа його словами, до таких висновків прийшла Федеральна податкова служба, проаналізувавши наявні в неї дані. Тітов підкреслив, що ці цифри розходяться зі статистикою Росстату. "Ми навіть не до кінця знаємо, що відбувається взагалі в нашій економіці. Виходить, вона розвивається значно гірше, ніж ми звикли думати", - підкреслив він.

Для поліпшення ситуації, на думку Тітова, необхідно вкладати в розвиток малого і середнього бізнесу, легалізувати тіньовий бізнес, а також створювати високопродуктивні робочі місця з використанням нових технологій.