Гройсман вимагає в найкоротші терміни повноцінно запустити систему е-декларування

14:11, 15 серпня 2016
Різне
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За словами прем'єр-міністра, усі необхідні рішення для запуску системи в повноцінному вигляді мають бути прийнято і реалізовано в найкоротші терміни.

Фото УНИАН

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає, щоб всі рішення для повноцінного запуску системи електронного декларування було прийнято в найкоротші терміни.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Отже, система електронного декларування сьогодні почала працювати, хоча, на жаль, поки лише в тестовому режимі. Як стверджує НАПК, програмне забезпечення має достатні програмні модулі для представлення, зберігання та оприлюднення декларацій, як цього й вимагає законодавство, і може починати працювати", - зазначив глава уряду.

За словами Гройсмана, всі необхідні рішення, щоб запустити систему в повноцінному вигляді, мають бути прийнято і реалізовано у найкоротші терміни.

"І, по-друге, у відповідності з моїм дорученням, Національне агентство України з питань державної служби зараз проводить службову перевірку щодо встановлення осіб, причетних до того, що система електронного декларування не почала працювати вчасно. За її результатами будемо робити висновки", - заявив Гройсман.

"І все одно система електронного декларування в Україні буде", - додав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Національного агентства запобігання корупції Корчак Наталія заявила, що в Україні рівно в 00:00 офіційно почала працювати система електронного декларування.

Разом з тим ця система почала працювати без передбаченої законом сертифікації.

"Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усунення недоліків і отримати сертифікацію", - заявила вона.

Сертифікацію системи мала видати Держспецзв'язку. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

У свою чергу правозахисники зазначають, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дати можливість чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

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