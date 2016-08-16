Гонтарева провела першу зустріч з новим послом ФРН в Україні

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева зустрілася з новопризначеним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфгангом Ернстом Райхелем.

Як зазначається в повідомленні НБУ на сторінці в соцмережі Facebook, це була перша зустріч з високопоставленим дипломатом з метою обговорення макроекономічної ситуації в Україні, перебігу реформи банківського сектора і кроків регулятора в ослабленні валютних обмежень.

Також повідомляється, що сторони обговорили прогрес України в боротьбі з корупцією та просуванні інших важливих для розвитку країни реформ, а також домовилися тісно співпрацювати з метою зміцнення українсько-німецьких зв'язків у фінансовому секторі.

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Як повідомляв УНІАН, новопризначений посол ФРН в Україні Вольфганг Ернст Райхель вручив копії вірчих грамот заступнику міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олени Зеркаль 1 серпня.