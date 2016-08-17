Частка контрафакту на тютюновому ринку скоротилася на 6,8% за останні два роки - ЗМІ

Про це у статті «Бій з тінню» пишуть журналісти видання «Бізнес».

«Кожна із сторін [противники і прихильники введення мінімальних цін] має власне пояснення, як вигідне їй рішення позитивно позначиться на зниженні тіньового ринку (і, відповідно, як невигідне їй рішення сприятиме зростанню контрафакту). Окремі експерти з іронією коментують подібні аргументи, підкреслюючи важливість самого факту: гравці вітчизняного тютюнового ринку нарешті почали битися один з одним, а не з тіньовим сегментом», - відзначають автори матеріалу.

За їх словами, сьогодні складно робити прогнози, особливо в світлі тиску на ринок інших факторів. Наприклад, майбутнє істотне підвищення акцизних зборів до європейських рівнів, як цього вимагає Рамкова конвенція ВООЗ з боротьби проти тютюну. «Мова йде про вихід на загальноєвропейський рівень, який в даний час коливається в межах 90 євро за 1000 сигарет. По суті, це означає підвищення специфічної ставки акцизу в 6 разів», – наголошують журналісти.

Втім, до таких випробувань ринок тютюнової продукції підходить підготовленим. За останні три роки детінізація, яка в тому числі обумовлена переходом до монодистрибуционной моделі галузі, продемонструвала суттєвий прогрес. Зокрема, частка контрафакту скоротилася з 8,5% у 2013 році до 1,7% за підсумками 2015 року. «Такий прорив в тому числі був обумовлений фактичним переходом галузі до монодистрибуции. Подібна практика вже виправдала себе на прикладах Франції та Італії. В українських реаліях ключовим постачальником виступає компанія TEDIS Ukraine. Сьогодні навколо її діяльності також чимало суперечок і розбіжностей, але факт залишається фактом: спільною роботою з виробниками вона не тільки вимагає прозорості ринку, але і розвиває інноваційні технології боротьби з тіньовим сегментом», – зазначає «Бізнес».