Насіров повідомив, коли запрацюють мобільні групи з контролю митниць

Мобільні групи для контролю за роботою українських митниць запрацюють до кінця серпня, повідомив сьогодні журналістам голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

"До кінця цього тижня ми вже відкриваємо таргетинг-центр тут, у стінах ДФС, він міжвідомчий. Це будуть митники, податкова міліція, прикордонники і Національна поліція. Перші бригади вже поїдуть до кінця місяця. Я думаю, що у вересні вони досить сильно активізують свою роботу", - сказав Насіров.

За його словами, керівником міжвідомчого центру обрано співробітника ДФС Олександра Власова, який раніше очолював підрозділ служби "Фантом" в зоні АТО.

"Ми запустили фото - і відеофіксацію. Зараз вона працює на Київській обласній митниці. З вересня ми розширюємо цей проект на Київську міську митницю. Потім буде Львівська, Одеська, і будемо рухатися по всій країні", - додав голова ДФС.

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Також, за його словами, у вересні з'явиться міжрегіональна митниця, яка допоможе іншим українським митницям.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував створення міжвідомчого підрозділа з контролю за роботою митників.

Планується створити 20 мобільних груп із працівників Національного антикорупційного бюро, прикордонних військ, поліції і Державної фіскальної служби для оцінки і перевірки роботи митниць. Голова уряду підкреслив, що контрабанда в Україні має зникнути як явище.

За даними ГФС, 2015 року доходи зведеного бюджету України щодо податкових і митних надходжень склали 587,1 мільярда гривень.