До НАБУ та Генпрокурати звернулися з проханням перевірити діяльність віце-прем'єра Розенко

Громадські активісти руху "Земляки" подали заяви до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Генеральної прокуратури з проханням провести антикорупційну перевірку діяльності віце-прем'єр-міністра Павла Розенко в 2005-2009 роках, щоб з'ясувати джерело коштів для придбання заміського будинку.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив керівник громадського руху "Земляки" Геннадій Борисичев.

"Ми подали заяви до НАБУ та Генпрокуратури і просимо Павла Валерійовича пройти перевірку та продемонструвати, де він знайшов гроші (на покупку 2009 року заміського будинку - УНІАН). Нехай НАБУ та Генпрокуратура з'ясують, який сукупний дохід всіх членів його сім'ї був з 2005 по 2009 рік до моменту придбання цього майна", - сказав Борисичев.

Він зазначив, що 2009 року Розенко купив заміський будинок вартістю понад 5 мільйонів гривень. Активісти засумнівалися в законності походження коштів для його купівлі у Розенко, який у 2005-2009 роках працював заступником міністра соціальної політики.

Борисичев також нагадав, що 8 серпня активісти провели акцію протесту під згаданим заміським будинком, який записаний на матір віце-прем'єра. Метою акції було привернути увагу віце-прем'єра до невдоволення активістів політикою уряду по відношенню до тимчасово переміщеним особам.

"Держава не сприяє інтеграції переселенців в місцеві громади, а всіляко намагається їх роз'єднувати і за допомогою інформаційної політики в тому числі", - заявив Борисичев.

Він зазначив, що активісти виступають проти постанови, що передбачає перевірку фактичного місця проживання переселенців соціальними працівниками, оскільки така перевірка часто виконується у робочий час.

"Тому ми і Павла Розенка прийшли перевіряти в понеділок, коли він був на засіданні Кабміну, щоб показати, що якщо розробляють закони і постанови, то розробляти їх потрібно для народу, а не проти народу", - сказав Борисичев.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 15 серпня поточного року на обліку в органах соцзахисту перебувало 1 мільйон 714 тисяч 388 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 387 161 сім'я з Донбасу та Криму.

Понад 953 тис. сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, більш 882 тисяч сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року склала 1,9 мільярда гривень.