ПриватБанк і Busfor.UA запустили продаж квитків на автобус у Приват24 та терміналах самообслуговування

Лідер онлайн-продажу квитків на автобус в Україні Busfor.ua та ПриватБанк уклали договір про співпрацю, що дає можливість купувати квитки на автобуси за декілька кліків через комп’ютер, смартфон або платіжний термінал.

«Більшість наших клієнтів уже звикли купувати залізничні та авіаквитки в банку, понад третина всіх електронних квитків на поїзд в Україні продається через ПриватБанк, – заявив Михайло Рогальський, керівник напрямку «Платежі та перекази» ПриватБанку. – Сьогодні ми активно розвиваємо сервіс продажу квитків на автобус, і співпраця з лідером цього сегмента ринку Busfor допоможе нашим клієнтам отримати найкращий сервіс».

На сьогодні Busfor.ua об’єднує понад 5 тисяч перевізників, а послугами сервісу вже скористалися понад 500 тисяч пасажирів в Україні та Європі.

«Компанія Busfor.ua вийшла на український ринок трохи більше ніж рік тому, але за цей час ми встигли стати головним онлайн-майданчиком країни з продажу квитків на автобус, – зазначив генеральний директор Busfor Олександр Павлович. – Спільна робота з ПриватБанком дає можливість підняти якість обслуговування пасажирів до світових стандартів».

ПриватБанк почав продаж цифрових квитків у вересні 2014 року і є лідером з продажу електронних квитків на транспорт. Купити електронний квиток на поїзд, літак, автобус, футбольний матч, культурні заходи можна за кілька хвилин через термінали самообслуговування, спеціальний сайт bilet.pb.ua та Інтернет-банк Приват24. Також у банку працює спеціальний цілодобовий сервіс продажу проїзних документів за коротким мобільним номером 3700.