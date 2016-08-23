Шахтарі Ростовської області РФ оголосили голодування: зарплату не платять майже півтора року

Шахтарі ДК "Кінгкоул" у Ростовській області РФ оголосили голодування через борги по зарплаті, загальна сума яких перевищує 300 мільйонів рублів, передає РІА Новости з посиланням на завідувача організаційним відділом територіального комітету Російської профспілки вугільників (Росуглепроф) Юрія Чебуракова.

Читайте такожКубанські фермери пішли в тракторний марш на Москву"З сьогоднішнього дня ( 22 серпня) шахтарі почали голодування, вони вимагають виплатити їм заробітну плату з травня 2015 по даний час, це понад 300 мільйонів рублів (1 долар - 64 руб.). Офіційно у голодуванні бере участь 61 людина, але всього більше ста працівників чекають виплат зарплати. Як прописано в законі про банкрутство, виплати проведуть, коли буде реалізовано майно. Чи вистачить цієї суми на виплату зарплати працівникам, поки незрозуміло", — пояснив Чебураков.

За його словами, на даний момент жодна шахта, що входить у ДК "Кінгкоул" ("Алмазна", "Ростов", "Гуковська", "Замчаловська"), не працює, на шахтах введено конкурсне управління. І як повідомило агентству джерело, знайоме з ситуацією, поки немає покупця, готового викупити майно компаній.