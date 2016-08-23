У Росії підвищення пенсій замінять разовою виплатою в 5 тисяч рублів

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що доіндексація пенсії цього року буде замінена одноразовою виплатою по 5 тис. рублів (майже 2 тис. грн – ред.) в січні 2017 року, передає ТАСС.

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"За результатами сьогоднішнього обговорення, вважаю правильним здійснити індексацію у вигляді одноразової грошової виплати, вона визначена в розмірі 5 тисяч рублів, - заявив він на нараді, присвяченій цьому питанню. - Та буде виплачена в січні 2017 року". "Це рішення вимагатиме додатково понад 200 млрд рублів", - додав Медведєв.

Прем'єр доручив Мінфіну РФ знайти ці кошти, в тому числі за підсумками роботи за весь 2016 рік.

Раніше уряд РФ прийняв рішення, що до 2016 року з урахуванням економічної ситуації індексація пенсій, можливо, буде проводитися в два етапи. Перший етап пройшов: з лютого на 4% були підвищені страхові пенсії, з квітня - соціальні.