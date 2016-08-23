Держслужбу інтелектуальної власності ліквідують - її функції передадуть Мінекономрозвитку

Кабінет міністрів на засіданні своєю постановою схвалив ліквідацію Державної служби інтелектуальної власності та передав її функції Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Про це повідомила прес-служба міністерства.

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Постанова також передбачає передачу держпідприємств «Укрпатент» «Інтелзахист», організації «Українське агентство з авторських і суміжних прав» у відомство Мінекономрозвитку зі сфери управління Держслужби інтелектуальної власності.

«Ухвалення постанови дасть можливість оптимізувати структуру державного управління сферою інтелектуальної власності, спростити управління масою її підрозділів, зробити її більш гнучкою, оперативною, дієвою, запровадити ефективне управління державними підприємствами та організаціями сфери інтелектуальної власності», - цитує прес-служба міністра економічного розвитку Степана Кубіва.

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У міністерстві відзначили, що до набрання чинності постанови окремим актом уряду Держслужба інтелектуальної власності продовжить виконувати свої функції.

Як повідомляв УНІАН, у Мінекономрозвитку відзначали, що реформа системи прав інтелектуальної власності включатиме імплементацію законодавства Європейського Союзу, посилення її захисту і зміну системи розподілу роялті.

Торговий представник України Наталія Микольська зазначала, що одним із кроків реформи інтелектуальної власності стане створення Національного офісу інтелектуальної власності.