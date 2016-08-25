У Росії через збідніння населення виїзний туризм скорочується третій літній сезон поспіль

Надії туроператорів Росії на відновлення ринку виїзного туризму не збулися: продажі падають третій літній сезон поспіль — на тепер уже традиційні 25-30%, пише "Комерсант".

Не допомагають і стабілізування курсів долара і євро, а до основних проблем додалися постійно зростаюче число невиїзних росіян і боязнь туристів зіткнутися із загрозою терактів. Єдиною надією туроператорів довгий час залишався зростаючий попит на тури по Росії, але вже в майбутньому році резерви для його розвитку можуть вичерпатися. На тлі скорочення добробуту росіяни прагнуть урізати свої витрати на відпочинок, а туристів, які могли б переорієнтуватися на внутрішній ринок з міжнародного, вже просто не залишилося.

Читайте такожРосійські експерти розповіли про занурення економіки РФ "нижче дна"Продаж організованих турів за кордон у літньому сезоні скоротився на 25-30%, свідчать дані Асоціації туроператорів Росії (АТОР). За словами виконавчого директора організації Майї Ломідзе, ситуація може покращитися за рахунок хороших продажів в оксамитовому сезоні, але про глобальні зміни мова вже навряд чи піде. Висновки АТОР підтверджують опитані "Ъ" туроператори.

Це вже третій літній сезон, в якому туроператори фіксують падіння продажів. Першим провальним для ринку став 2014 рік, тоді на тлі різкої девальвації рубля і масових банкрутств туристичних компаній продажі впали на 30%.

Аналогічними були результати і 2015 року через скорочення доходів росіян. Зараз, на думку Майї Ломідзе, падіння добробуту громадян залишається основним негативним фактором. За даними Росстату, за перше півріччя реальні грошові доходи населення знизилися на 5%. Але якщо рік тому учасники ринку розраховували, що ситуація стабілізується разом із зміцненням рубля, то тепер таких прогнозів ніхто не робить. До провокуючих падіння турпотоку факторів, за словами Ломідзе, додався негативний інформаційний фон, сформований за останній рік після повідомлень про теракти та авіакатастрофи.

Один зі співрозмовників "Ъ" на туристичному ринку пов'язує погані результати сезону з постійним зростанням кількості невиїзних росіян: "Ще в 2015 році йшлося приблизно про 5 млн осіб, в числі яких були в основному силовики та їх сім'ї, тепер за кордон не рекомендується виїжджати практично всім держслужбовцям". Ще однією проблемою став мораторій на продаж турів в Єгипет і Туреччину, введений в кінці минулого року після катастрофи російського літака над Синайським півостровом, і різке загострення відносин між Москвою та Анкарою. Обмеження на турецькому напрямі були зняті в кінці червня 2016 року, але туроператорам так і не вдалося повернути втрачений потік. За даними компанії «ОнлайнТур», зараз на долю Туреччини припадає 12-14% запитів мандрівників, у той час як роком раніше частка напрямку становила 35-40%. Головною проблемою учасники ринку називають відсутність чартерних перевезень: пакети формуються на основі регулярних рейсів, через що ціна туру збільшується на 30-40%.

Намагаючись вийти з положення, туроператори зробили ставку на просування альтернативних напрямків. Так, у Anex Tour вказують, що в цьому сезоні значно наростили обсяги продажів по Тунісу, Домініканській Республіці, Таїланду, Іспанії та Болгарії. Ці напрями, за словами представника туроператора, у підсумку стали лідерами продажів.

Але гендиректор туроператора «Дельфін» Сергій Ромашкін вважає збільшення тимчасовим ефектом. «Ще на початку року прогнози були набагато краще, в лютому-березні відчувався ажіотажний попит, влітку добре продавалися пляжні тури, але значно скоротилися екскурсійні»,— додає він. Сергій Ромашкін пов'язує це з падінням доходів: за його словами, зараз всі туристи прагнуть урізати витрати, відмовляючись від додаткових поїздок.

Ще навесні туроператори. які працюють на внутрішньому ринку, прогнозували, що в 2017 році різке зростання попиту зупиниться і можна буде говорити тільки про незначні сезонні коливання. Тепер про це говорять і в АТОР.