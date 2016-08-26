Росія реанімує радянські норми: у Трудовий кодекс запровадять акти СРСР

Мінпраці Росії пропонує використовувати в сучасній версії Трудового кодексу радянські акти з обліку робочого часу — про це в четвер після засідання уряду повідомив міністр праці та соцзахисту Максим Топілін, пише "Комерсант".

Мінпраці РФ розробило законопроект, що уточнює правила оплати робочого часу. Роботодавець тепер зможе уникнути виплат за подвійним тарифом, якщо працівник вийшов понаднормово в святкові дні. Працівники, в свою чергу, зможуть отримати підвищену оплату навіть за неповний робочий день на свято.

Читайте такожЗанурення в кризу: в Росії через низьку ціну нафти погіршили прогноз дефіциту бюджету«Інкорпорація в Трудовий кодекс окремих положень актів СРСР і РФСР зберігає право працівників в частині обліку робочого часу»,— пояснив Топілін.

Законопроект, як пояснила прес-служба відомства, був підготовлений відповідно до плану Мін'юсту, який передбачає масштабний перегляд статусу правових актів СРСР і РФСР. В результаті частина радянської регуляторної спадщини повинна увійти в чинне законодавство, а оригінальні акти будуть визнані нечинними.

Проект Мінпраці передбачає включення в ТК діючих в даний час положень з обліку робочого часу — наприклад, можливість встановлення за угодою між працівником і роботодавцем як неповного робочого дня, так і неповного робочого тижня. Також пропонується виключити облік роботи у вихідні і неробочі святкові дні при підрахунку надурочних годин, щоб уникнути їх подвійного обліку — і як понаднормових, і як святкових.

«Правила обліку робочого часу є однією з найбільш складних частин Трудового кодексу, і ті зміни, які пропонує Мінпраці, дозволять зробити їх більш зрозумілими як для працівника, так і для роботодавця»,— говорить Олена Кожем'якіна, керуючий партнер юридичної фірми BLS. Зараз, за її словами, якщо співробітнику у свята крім своєї зміни доводиться виходити на роботу додатково, його робочі години оплачуються за подвійним тарифом. «Це необґрунтовані витрати роботодавця, так як такий тариф повинен бути один. Тому пропозиція Мінпраці про виключення подвійного обліку раціональна»,— говорить вона.

Ще одним новим положенням ТК може стати підвищена оплата за роботу у вихідний або неробочий святковий день — норма буде діяти в тому разі, якщо на такий день припадає частина зміни. «Ця поправка, навпаки, повинна збільшити виплати працівникові. Зараз, наприклад, ті з них, хто закінчує зміну у святковий день, не можуть претендувати на підвищену оплату, так як роботодавець враховує в якості святкового тільки повний робочий день»,— пояснює юрист. До працівників, які зможуть скористатися пропозицією Мінпраці, відносяться, наприклад, водії громадського транспорту та інші, які працюють у змінному режимі.

Треба відзначити, що крім пропозицій Мінпраці нещодавно ініціативу, що включає реалізацію плану Мін'юсту, запропонувало Мінекономіки. У липні цього року відомство представило останній варіант проекту закону «Про основи державного і муніципального контролю (нагляду) у РФ» — в нього, зокрема, увійшло положення про остаточне скасування чинності нормативних актів СРСР і РФСР.