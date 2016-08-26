Справа ЮКОСа: акціонери подали апеляцію на рішення гаазького суду на користь Росії

Колишні акціонери ЮКОСа подали апеляцію на рішення гаазького суду - про це повідомила ТАСС офіційний представник Апеляційного суду Гааги Лінда Бун ван дер Дріфт.

"Я можу підтвердити, що справа знаходиться в Апеляційному суді Гааги, - зазначила вона. - Його учасниками є компанії Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited і Veteran Petroleum Limited, а також Російська Федерація".

Читайте такожХодорковський про справу ЮКОСа: Мої друзі продовжать протистоянняЗа словами ван дер Дріфт, дата слухань на даний момент не визначена. "Інформації щодо подальших процедур поки немає", - підкреслила офіційний представник інстанції.

Постійна палата третейського суду (ППТС) в Гаазі у 2014 році зобов'язала Росію виплатити близько $50 млрд компаніям, пов'язаним з колишніми акціонерами ЮКОСа. Суд прийшов до висновку, що дії РФ відносно ЮКОСа можна розцінити як експропріацію інвестицій, що порушує 45-ю статтю Енергетичної хартії, яку Росія підписала, але не ратифікувала.

20 квітня 2016 року Окружний суд Гааги визнав рішення ППТС недійсними і зняв з Росії зобов'язання щодо виплати.

Окружний суд Гааги прийшов до висновку, що "арбітраж не мав юрисдикції розглядати цю справу і, відповідно, помилково постановив, що має компетенцію".

Москва, ясна річ, привітала це рішення.