Віце-канцлер Німеччини: переговори щодо ЗВТ між ЄС і США провалилися

Про це пише Голос Америки.

Як повідомив у неділю Габріель, всього було 14 раундів переговорів, автори підготували чернетку з 27 розділів угоди, але по жодному з них так і не вдалося досягнути порозуміння.

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Ініціатива про укладення угоди про Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство виникла на тлі наслідків економічної кризи 2008 року. США і ЄС офіційно оголосили про старт переговорів у 2013 році.

У США заяву Габріеля поки ніяк не коментували.

Нагадаємо, переговори про створення Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), яка передбачає створення зони вільної торгівлі між ЄС і США, почалися близько трьох років тому. Однак сторони так і не змогли подолати розбіжності у різних питаннях, у тому числі й у сфері сільського господарства.