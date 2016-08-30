Франція закличе Єврокомісію зробити паузу в переговорах зі США щодо зони вільної торгівлі

Франція має намір закликати Європейську Комісію припинити переговори між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо угоди про зону вільної торгівлі ("Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство" - TTIP).

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Як заявив статс-секретар Франції з питань зовнішньої торгівлі Маттіас Фекл, в його країні "відсутня політична підтримка для таких переговорів", передає «Німецька хвиля».

На думку Фекла, у переговорах щодо створення ЗВТ спостерігався дисбаланс на користь США. "Американці пропонують або ніщо, або якісь крихти. Переговори між союзниками відбуваються зовсім не так", - наголосив статс-секретар, додавши, що перемовини слід припинити "для того, щоб знову запустити їх на гарній основі".

При цьому він не уточнив, коли і на яких умовах переговори можуть бути поновлені. Франція має намір підняти питання виходу з переговорів під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у вересні 2016 року, повідомив Фекл.

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Франція не вперше заявляє про необхідність припинення переговорів щодо TTIP. Зокрема, у травні 2016 року Маттіас Фекл вже робив аналогічні заяви, стверджуючи, що причиною цього є "підхід США до переговорів". Проте у липні 2016 року глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер наголосив на намірах завершити перемовини щодо TTIP до кінця 2016 року.

29 серпня в уряді Німеччини заявили про наміри продовжувати переговори між США та Європейським Союзом.

Між тим у США також заявляють, що переговори з ЄС щодо TTIP мають прогрес. "Насправді переговори постійно прогресують", - заявив німецькому виданню Der Spiegel речник американського уповноваженого з питань торгівлі Міхаеля Фромана. Він пояснив, що зазвичай у торгівельних переговорах "поки не узгоджено все - не узгоджено нічого", і запевнив, що наступний раунд переговорів між представниками США та Єврокомісії відбудеться в середині вересня.

У разі укладення угоди між США та ЄС, TTIP стане найбільшою у світі зоною вільної торгівлі з загальним населенням близько 800 мільйонів людей. Проте хід переговорів регулярно критикується по обидва боки Атлантики.

Зокрема, у травні 2016 року ЗМІ оприлюднили інформацію, згідно з якою американська сторона нібито чинить неабиякий тиск на Євросоюз щодо низки пунктів угоди, що може призвести до суттєвого погіршення споживчих стандартів та послаблення захисту довкілля в ЄС. Пізніше у США та ЄС на офіційному рівні спростували інформацію, що TTIP знизить стандарти.