Сьогодні на засіданні Кабміну обговорюватиметься діяльність глави Держрезерву Мосейчука
10:24, 31 серпня 2016Різне
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Також будуть внесені зміни до бюджету Пенсійного фонду.
Сьогодні Кабмін обговорить діяльність глави Держрезерву / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 31 серпня, планує провести службове розслідування за фактами неналежного виконання службових обов'язків керівництвом Державного агентства резерву України. Про це йдеться в порядку денному роботи уряду.
Як наголошується, мова йде про роботу глави Держрезерву Вадима Мосейчука.
Читайте такожУ Гройсмана запустили сайт про тарифи і субсидіїРаніше Кабмін планував прийняти рішення щодо збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та внести зміни в бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік.
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