Сьогодні на засіданні Кабміну обговорюватиметься діяльність глави Держрезерву Мосейчука

10:24, 31 серпня 2016
Різне
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Також будуть внесені зміни до бюджету Пенсійного фонду.

Сегодня Кабмин обсудит деятельность главы Госрезерва / Фото УНИАН

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 31 серпня, планує провести службове розслідування за фактами неналежного виконання службових обов'язків керівництвом Державного агентства резерву України. Про це йдеться в порядку денному роботи уряду.

Як наголошується, мова йде про роботу глави Держрезерву Вадима Мосейчука.

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