Сьогодні на засіданні Кабміну обговорюватиметься діяльність глави Держрезерву Мосейчука

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 31 серпня, планує провести службове розслідування за фактами неналежного виконання службових обов'язків керівництвом Державного агентства резерву України. Про це йдеться в порядку денному роботи уряду.

Як наголошується, мова йде про роботу глави Держрезерву Вадима Мосейчука.

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