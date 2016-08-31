У Росії знову заморозять пенсії - четвертий рік поспіль

У РФ накопичувальна частина пенсій в 2017 році знову буде заморожена — бюджетного трансферту до Пенсійного фонду Росії (ПФР) на компенсацію частини страхового внеску, яка йде на ці цілі, наступного року не передбачено, заявила журналістам віце-прем'єр уряду Ольга Голодець.

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"У нас не заплановано, не доведений (трансферт в ПФР на компенсацію накопичувальної пенсії — ред.). Вже доведені граничні ліміти, в них немає трансферту Пенсійному фонду", — пояснила Голодець, передають РИА Новости.

На питання, чи збережеться заморозка накопичувальної частини пенсій в 2017 році, вона відповіла: "Так".

Накопичувальна частина пенсій в РФ формується з внесків роботодавця і прибутку від їх успішного інвестування керуючими компаніями, які громадяни можуть вибирати самостійно. Ці кошти виплачуються пенсіонерам кожен місяць.

Замороження накопичувальної пенсії діє в Росії з 2014 року. За оцінкою Мінфіну країни, за 2014 і 2015 рік це дозволило заощадити 244 млрд і 310 млрд рублів відповідно, в 2016 році уряд розраховує поповнити бюджет на 344 млрд рублів.