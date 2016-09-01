Австрія підтримала припинення переговорів про ЗВТ між ЄС та США

Про це заявив міністр економіки Австрії Райнхольд Міттерленер, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Хтось має зупинити поговори зараз і розпочати весь процес знову" - заявив він.

Таким чином Австрія долучилася до числа голосів, які виступають за зупинку переговорів щодо зони вільної торгівлі між ЄС і США.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Франція має намір закликати Європейську Комісію припинити переговори між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо угоди про зону вільної торгівлі ("Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство" - TTIP).

29 серпня в уряді Німеччини заявили про наміри продовжувати переговори між США та Європейським Союзом. Між тим у США також заявляють, що переговори з ЄС щодо TTIP мають прогрес. "Насправді переговори постійно прогресують", - заявив німецькому виданню Der Spiegel речник американського уповноваженого з питань торгівлі Міхаеля Фромана. Він пояснив, що зазвичай у торгівельних переговорах "поки не узгоджено все - не узгоджено нічого", і запевнив, що наступний раунд переговорів між представниками США та Єврокомісії відбудеться в середині вересня.

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У разі укладення угоди між США та ЄС, TTIP стане найбільшою у світі зоною вільної торгівлі з загальним населенням близько 800 мільйонів людей. Проте хід переговорів регулярно критикується по обидва боки Атлантики.

Зокрема, у травні 2016 року ЗМІ оприлюднили інформацію, згідно з якою американська сторона нібито чинить неабиякий тиск на Євросоюз щодо низки пунктів угоди, що може призвести до суттєвого погіршення споживчих стандартів та послаблення захисту довкілля в ЄС. Пізніше у США та ЄС на офіційному рівні спростували інформацію, що TTIP знизить стандарти.