Насіров показав нову форму митників, на яку витратять 200 мільйонів (фото)

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров опублікував в Twitter фото нової форми митної служби.

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"Нова форма буде зручна, практична, універсальна і сучасна", - підписав він фотографії.

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулася презентація нової форми для митників. Під час перезентації Насіров повідомив, що витрати державного бюджету на нову форму, за попередніми розрахунками, становитимуть близько 200 млн грн.

«У Національній поліції комплект форми коштує близько 500 дол., ми бачимо схожі цифри. На перший етап, щоб одягнути митників, наступного року необхідно буде близько 200 млн грн. Але форма, дизайн не оновлювався більше 10 років, останні офіційні закупівлі більше 5 років тому», - зазначив Насіров.

Голова ДФС нагадав, що фіскальна служба проводила конкурс серед дизайнерів на кращі ескізи нової форми для співробітників служби і переможцем конкурсу стала дизайнер Дар'я Найдюк.

«Нова форма практична, універсальна і сучасна. В дизайні і функціоналі одягу враховані всі вимоги та побажання співробітників ДФС», - сказав Насіров. Він зазначив, що дизайнер розробила одяг на безкоштовній основі.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в лютому оголосила конкурс на кращий дизайн фірмового одягу для працівників служби. Фіскальна служба розраховує, що єдиний дизайн одягу буде формувати у працівників ДФС почуття корпоративної єдності, а у суспільства - позитивне сприйняття служби в цілому.