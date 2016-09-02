Російська економіка названа "найнесправедливішою" у світі - доповідь

Такий висновок міститься в доповіді World Wealth Report консалтингової компанії Capgemini, передає dw.com.

На підтвердження цього експерти наводять такий факт: 62 відсотки усіх багатств Росії знаходиться в руках доларових мільйонерів, ще 26 відсотків - у доларових мільярдерів.

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"Якщо мільйонери контролюють понад 50 відсотків багатств країни, то в ній залишається дуже мало місця для якого-небудь значимого прошарку середнього класу", - констатують автори доповіді World Wealth Report.

Другою країною за ступенем "несправедливості" економіки експерти Capgemini вважають Індію, де мільйонери контролюють 54 відсотки багатств.

Країною з рівномірним розподілом багатств названа Японія - третя за величиною економіка в світі. Тут мільйонери контролюють 22 відсотки національних багатств.

"Несподівано справедливою" Capgemini назвала економіку США, де мільйонерам належить близько однієї третини національних багатств. "Це надзвичайно мало, враховуючи всі негативні повідомлення в ЗМІ з приводу нерівності доходів в США", - підкреслюється в доповіді.