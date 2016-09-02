На Вінниччині розпочався міжнародний інвестфорум "Вінниччина – бізнес в центрі України"

Відкриваючи роботу Форуму, голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій відзначив, що нині відчувається великий інтерес як до Вінницького регіону, так і до міста Вінниці. Відтак коротко охарактеризував тенденції розвитку області.

«В минулому році ми пережили своєрідний макроекономічний шок. Велика девальвація дуже боляче вдарила по споживчих настроях, але, разом з тим, - відкрила нові можливості для реалізації коректних бізнес-проектів та залучення інвестицій, - зауважив Валерій Коровій. - Вінниччині вдалося використати наявні об’єктивні переваги, пов’язані із загальною ситуацією на світових ринках продовольства. Більш того, український бізнес дуже вдало адаптувався до санкційних речей, запроваджених РФ, і опановує абсолютно нові ринки збуту. Ми також почали відчувати позитивний імпульс впровадження безмитного режиму торгівлі з ЄС».

Голова Вінницької облдержадміністрації ознайомив учасників заходу з найбільшими інвестиційними проектами, що реалізуються на території краю як в галузі переробки, так і у сфері промисловості. Водночас, повідомив, що в поточному році Вінниччина має найбільший вал зернових ранньої групи – понад 3 млн. тонн, та очікує на рекордний урожай в цілому.

«Якщо вести мову про аграрний бізнес, нам вдалося створити умови, щоб влада стала партнером з точки зору побудови прозорих адміністративних процедур. Внаслідок того, що ми зуміли забезпечити нормальне конкурентне середовище, сьогодні бачимо потужну позитивну динаміку по залученню інвестицій в галузі переробної промисловості, - підкреслив очільник ОДА. – Разом з тим, ми усвідомлюємо, що цей позитивний тренд на світових ринках продовольства так чи інакше завершиться, тож постає питання диверсифікації економічного укладу Вінницької області».

Зупинився Валерій Коровій і на питаннях енергозбереження, інформувавши про ефективну роботу регіону в цьому напрямку.

«Ми максимальною мірою прагнемо використати той внутрішній потенціал, який маємо. Богом нам дані чудові землі, гарні природнокліматичні умови. Вінниччина розташована в центрі України, тут потужні логістичні можливості. Місто Вінниця має міжнародний аеропорт, пункт пропуску через державний кордон. А останнім часом ми все частіше відносимо до факторів конкурентоспроможності нашого краю те, що Вінниця двічі визнана найкомфортнішим містом для проживання в державі», - підсумував керівник ОДА, побажавши учасникам Форуму плідної роботи та цікавого спілкування.

В ході зібрання презентовано інвестиційний потенціал Вінницької області та найбільш успішні інвестиційні проекти краю, серед яких: ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», компанія «UBC Group», ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер», ТОВ «БарлінекІнвест», ТОВ «Валром Україна», ТОВ «Бастіон 2009».

По завершенню пленарного засідання учасники Форуму продовжать свою роботу у форматі дискусійних панелей на чотирма напрямами: залучення інвестицій та розвиток промислового сектору Вінницької області; енергоефективність та альтернативні види енергії; залучення інвестицій та розвиток агарного сектору Вінницької області; розвиток туристичної галузі Вінниччини.