На Вінниччині розпочався міжнародний інвестфорум "Вінниччина – бізнес в центрі України"
У Вінниці сьогодні, 2 вересня, стартував вже 4-й Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України», участь у якому взяли представники бізнес-середовища регіону та іноземні делегації із Казахстану, Румунії, Молдови, Швеції, Польщі, Грузії та Норвегії.
Відкриваючи роботу Форуму, голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій відзначив, що нині відчувається великий інтерес як до Вінницького регіону, так і до міста Вінниці. Відтак коротко охарактеризував тенденції розвитку області.
«В минулому році ми пережили своєрідний макроекономічний шок. Велика девальвація дуже боляче вдарила по споживчих настроях, але, разом з тим, - відкрила нові можливості для реалізації коректних бізнес-проектів та залучення інвестицій, - зауважив Валерій Коровій. - Вінниччині вдалося використати наявні об’єктивні переваги, пов’язані із загальною ситуацією на світових ринках продовольства. Більш того, український бізнес дуже вдало адаптувався до санкційних речей, запроваджених РФ, і опановує абсолютно нові ринки збуту. Ми також почали відчувати позитивний імпульс впровадження безмитного режиму торгівлі з ЄС».
Голова Вінницької облдержадміністрації ознайомив учасників заходу з найбільшими інвестиційними проектами, що реалізуються на території краю як в галузі переробки, так і у сфері промисловості. Водночас, повідомив, що в поточному році Вінниччина має найбільший вал зернових ранньої групи – понад 3 млн. тонн, та очікує на рекордний урожай в цілому.
«Якщо вести мову про аграрний бізнес, нам вдалося створити умови, щоб влада стала партнером з точки зору побудови прозорих адміністративних процедур. Внаслідок того, що ми зуміли забезпечити нормальне конкурентне середовище, сьогодні бачимо потужну позитивну динаміку по залученню інвестицій в галузі переробної промисловості, - підкреслив очільник ОДА. – Разом з тим, ми усвідомлюємо, що цей позитивний тренд на світових ринках продовольства так чи інакше завершиться, тож постає питання диверсифікації економічного укладу Вінницької області».
Зупинився Валерій Коровій і на питаннях енергозбереження, інформувавши про ефективну роботу регіону в цьому напрямку.
«Ми максимальною мірою прагнемо використати той внутрішній потенціал, який маємо. Богом нам дані чудові землі, гарні природнокліматичні умови. Вінниччина розташована в центрі України, тут потужні логістичні можливості. Місто Вінниця має міжнародний аеропорт, пункт пропуску через державний кордон. А останнім часом ми все частіше відносимо до факторів конкурентоспроможності нашого краю те, що Вінниця двічі визнана найкомфортнішим містом для проживання в державі», - підсумував керівник ОДА, побажавши учасникам Форуму плідної роботи та цікавого спілкування.
В ході зібрання презентовано інвестиційний потенціал Вінницької області та найбільш успішні інвестиційні проекти краю, серед яких: ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», компанія «UBC Group», ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер», ТОВ «БарлінекІнвест», ТОВ «Валром Україна», ТОВ «Бастіон 2009».
По завершенню пленарного засідання учасники Форуму продовжать свою роботу у форматі дискусійних панелей на чотирма напрямами: залучення інвестицій та розвиток промислового сектору Вінницької області; енергоефективність та альтернативні види енергії; залучення інвестицій та розвиток агарного сектору Вінницької області; розвиток туристичної галузі Вінниччини.