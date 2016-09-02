У Росії можуть повністю скасувати накопичувальну пенсію

Віце-прем'єр РФ Ольга Голодець не виключає скасування накопичувальної частини пенсій, про це вона сказала РІА Новини.

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Чиновник нагадала, що в проект бюджету не закладено трансферт накопичувальної частини в Пенсійний фонд Росії (ПФР). Водночас, уряд ще не обговорював, який саме закон буде прийнятий у зв'язку з цим.

«Ми говоримо, що на три роки не закладено трансферт. А який закон буде внесений, ми ще в уряді не обговорювали. Це може бути і замороження, це може бути скасування. Ми просто говоримо, що її немає, а в якій формі, ми поки не знаємо», – повідомила віце-прем'єр.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати скасування накопичувальної пенсії. За його словами, в цьому питанні слід «головним чином орієнтуватися на позицію уряду».

Раніше Голодець повідомила, що замороження накопичувальної пенсії планується на найближчі три роки, і бюджет 2017-2019 верстається, виходячи з цього. Про продовження мораторію на накопичувальну частину уряд РФ оголосив 31 серпня.

Цей мораторій діє в Росії з 2014 року, відповідні відрахування йдуть на поточні виплати пенсіонерам. Заморожування пенсій, за оцінкою Мінфіну, дозволила заощадити 244 млрд і 310 млрд рублів в 2014 і 2015 року відповідно, до 2016 року уряд розраховує на економію 344 млрд рублів.