Експерти вважають, що загроза реальних термінів за контрабанду знизить нелегальну торгівлю спиртом і сигаретами

10:05, 06 вересня 2016
Різне
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Передбачена законодавством відповідальність за контрабанду не зупиняє зловмисників через високу прибутковість правопорушення.

dpsu.gov.ua

Асоціація "Виноградарі та винороби України" підтримує повернення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів.

Про це в коментарі УНІАН заявив директор асоціації В'ячеслав Пономарьов.

Йдеться про три законопроекти - №№ 2840, 3254 та 4327 – які пропонують повернення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів – мінімум 2-3 роки тюремного ув'язнення.

"На наш погляд, дані законопроекти розроблені в першу чергу з метою припинення контрабанди етилового спирту. Про її масштаби свідчать постійні зведення від контролюючих органів. Вважаємо, що зміни позитивно позначаться на вирішенні проблеми" – впевнений директор асоціації "Виноградарі та винороби України" В'ячеслав Пономарьов.

У той же час в прес-службі ДП "Укрспирт" відзначили, що підприємство діє виключно в рамках чинного законодавства і розраховує на активну боротьбу контролюючих органів з контрабандою та контрафактом спирту.

Боротьба відповідних органів з контрафактом на ринку буде безумовно позитивно впливати на результати роботи держпідприємства "Укрспирт", - заявили в прес-службі держпідприємства.

У свою чергу, в Асоціації "Укртютюн" вважають, що передбачена чинним законодавством відповідальність за контрабанду (штраф у розмірі 100% контрабанди та конфіскація транспортного засобу) не зупиняє контрабандистів з-за високого рівня прибутковості правопорушення.

"В умовах економічної кризи незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон має всі ознаки добре організованої міжнародної злочинної діяльності. Введення кримінальної відповідальності за контрабанду тютюнових виробів у великих і особливо великих розмірах, у поєднанні з іншими заходами протидії тіньовому обігу, дозволить істотно знизити кількість правопорушень і скоротити обсяги нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" – заявила генеральний директор Асоціації "Укртютюн" Валентина Хоменко.

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Асоціація "Укртютюн" підтримала позицію прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який раніше заявляв про необхідність введення кримінальної відповідальності за контрабанду.

Нагадаємо, з початку року в Україні проводяться спеціальні операції "Акциз-2016" і "Рубіж-2016", в рамках яких органами податкової міліції, держприкордонслужби, СБУ вилучено кілька великих партій контрабандних сигарет та спирту. Так, в кінці серпня 2016 р. у Львівській області було затримано велику партію сигарет (77 тисяч пачок вартістю понад 2 мільйони гривень), призначених для контрабанди в Польщу.

Навесні 2016 року в Сумській області виявлена велика партія контрабандного спирту (понад 1500 літрів) з Російської Федерації. Пізніше в Одеській області було вилучено 6,6 тисячі літрів нелегального спирту і ліквідовано підпільне виробництво контрафактних алкогольних напоїв.

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