Aukro з 1 жовтня припиняє свою роботу в Україні

Українська торгова майданчик Aukro, що входить до складу групи компаній EVO, яка реалізує в Інтернеті проекти, пов'язані з роздрібної та оптової купівлею-продажем, замовленням, обміном, а також поставками товарів та послуг, з 1 жовтня припиняє свою роботу в Україні, повідомила прес-служба EVO.

"1 жовтня 2016 року Aukro.иа припиняє свою роботу в Україні. Після ретельного аналізу EVO вирішили, що зможуть дати більше цінності покупцям і продавцям, перевівши їх на більш сучасні і технологічні майданчики", - йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба уточнила, що близько 64 тисяч компаній, які є активними продавцями Аикго, збережуть свій бізнес і продовжать роботу на найбільших торгових майданчиках України - Prom.ua, Bigl.ua і хендмейд-платформі Crafta.ua, які також входять у групу компаній EVO.

"Ми надаємо підприємцям можливість не тільки зберегти свій бізнес, але й суттєво його розвинути, - наводяться в повідомленні слова директора з розвитку групи компаній EVO Дениса Горового. - Вони отримують можливість продавати на онлайн-маркеті Bigl.ua або Prom.ua. При цьому ми зберігаємо їх рейтинг та відгуки, їм не доведеться починати з нуля".

Перехід компаній на торговельні майданчики EVO триватиме протягом вересня.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року українська торгова майданчик Aukro увійшла до складу групи компаній EVO.

10 травня 2016 року українська торгова онлайн-майданчик Prom.ua провела внутрішню реорганізацію і увійшла до складу групи компаній EVO.

У 2014 році майданчик Prom.ua стала співзасновником системи електронних закупівель Prozorro. 2014 року Prom.ua придбала український B2B стартап Zakupki-online, а 2015 року – онлайн-сервіс з пошуку виконавців послуг "Метнись кабанчиком".

Prom.ua – українська торгова майданчик в Інтернеті. На платформі порталу створено понад 580 тисяч сайтів компаній-постачальників, через які реалізується більш 72,7 мільйона товарів і послуг різної спрямованості.

Prom.ua належить компанії "Уапром" і є частиною Allegro Group – найбільшого інтернет-холдингу в області електронної комерції в Центральній і Східній Європі, власником якого є компанія Naspers. Allegro Group Ukraine володіє проектами Aukro.ua, Slando.ua, Vcene.ua, ModnaKasta.ua, PayU.ua.