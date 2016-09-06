Фірташ пішов з посади голови Федерації роботодавців України

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФРУ.

Як відомо, до Олійника федерацією керував бізнесмен Дмитро Фірташ.

"Відсьогодні в Федерації роботодавців України (ФРУ) нове керівництво. Воно було обрано на засіданні у вівторок більшістю голосів керівного органу об'єднання – Радою ФРУ, до складу якої входить 52 керівники галузевих і територіальних організацій бізнесу", - йдеться у повідомленні.

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У 2010-2011 роках Олійник вже очолював Федерацію роботодавців України, а з кінця 2011 року до сьогоднішнього дня був заступником Голови ФРУ з економічних питань.

Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року. На початку квітня у США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. 30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.