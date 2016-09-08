За рішенням країн G20 в Пекіні буде створено Міжнародний антикорупційний центр

Згідно з рішенням країн G20, в Пекіні буде створено Міжнародний антикорупційний центр, який відкриється в найближчі кілька місяців, передає China Daily.

Рішення про створення центру було ухвалено на саміті в вересні в Ханчжоу.

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«Створення центру допоможе закласти міцну основу для вивчення транснаціональних злочинів, пов'язаних з корупцією, і надаватиме інформаційну підтримку в боротьбі з корупцією по всьому світу», - заявив заступник директора департаменту міжнародного співробітництва у комісії з перевірки дисципліни Цай Вей.

Китай зараз веде масштабну боротьбу з корупцією - за два останніх роки вилучено $1,1 млрд у двох тисяч корупціонерів, серед яких 342 чиновника.