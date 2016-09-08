Туреччина хоче співпрацювати з Україною в оборонно-промисловому комплексі

Для Туреччини важливо розвивати співпрацю з Україною в оборонно-промисловому комплексі.

Як повідомила прес-служба Міноборони, про це в рамках двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Степан Полторак, в ході якої сторони обговорили перспективи подальшого розвитку співробітництва, заявив міністр оборони Турецької Республіки Фікрі Ішик.

Він підкреслив, що налагодження відносин Турецької Республіки з Росією жодним чином не вплине на відносини Туреччини з Україною.

"Для нас важливо розвивати співробітництво в оборонно-промисловому комплексі. Перспективи цих відносин особливо важливі в питанні стабільності в Чорноморському регіоні", - сказав Ішик.

Також він підкреслив, що Туреччина засуджує анексію Криму та підтримує Україну в її прагненні до незалежності і суверенітету.

В рамках офіційного візиту в Лондон Полторак також взяв участь у конференції "Діяльність ООН з підтримання миру". У цьому заході беруть участь делегації 78 держав світу, близько 40 з яких очолюють міністри оборони. В ході конференції учасники обговорили останні досягнення ООН і питання міжнародних зобов'язань країн-учасниць ООН.

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"Слід зазначити, що Україна як країна-засновниця ООН послідовно реалізує принципи миротворчості, закладені в Статуті ООН. Свідченням важливості внеску України на реалізацію положень Статуту ООН стало обрання України 15 жовтня 2015 року непостійним членом Ради безпеки ООН", - нагадують в Міноборони.

За даними відомства, за 25 років незалежності України понад 42 тисяч українських військовослужбовців стали миротворцями. Протягом останніх двох років до виконання завдань з підтримання миру і безпеки було залучено понад 1000 військовослужбовців Збройних сил України. В даний час понад 500 українських військовослужбовців беруть участь у десяти міжнародних операціях з підтримання миру у восьми країнах світу.