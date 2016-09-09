Prozorro автоматично перевірятиме дані учасників торгів в Єдиному реєстрі юросіб

Система електронних державних закупівель Prozorro отримала можливість автоматично перевіряти дані учасників торгів у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що дозволить спростити бюрократичні процедури.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Наша мета – зменшення кількості документів, які необхідні підприємству для роботи з Prozorro», – зазначив міністр економічного розвитку Степан Кубів.

У свою чергу, заступник міністра Максим Нефьодов підкреслив, що інтеграція Prozorro з держреєстрами дозволить викорінити дрібну корупцію під час видачі різноманітних довідок і виписок, а також підвищити безпеку системи держзакупівель.

«Це підвищить безпеку системи, оскільки не дозволить вносити в систему некоректні дані. Крім того, це полегшить роботу бізнесу, оскільки автоматизує перевірку даних – паперові довідки будуть не потрібні. І, як наслідок, ми зменшимо дрібну корупцію у видачі довідок та виписок», – зазначив він.

За словами Нефьодова, Мінекономрозвитку проводить переговори про інтеграцію інших ключових реєстрів – Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ і т. д.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку червня доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі підготувати постанову про обмін даними електронних реєстрів органів виконавчої влади для контролю замовників і виконавців у системі електронних державних закупівель Prozorro.

За словами Нефьодова, ухвалення постанови дозволить перевіряти учасників тендеру через реєстри Державної фіскальної служби не предмет наявності заборгованості перед бюджетом, а також отримувати необхідні дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.