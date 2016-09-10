Поліція запобігла рейдерському захопленню "Черкасиобленерго"

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації в Черкаській області, ввечері 9 вересня в місті Черкаси невідомі особи в масках, близько 50 осіб, озброєні битами скоїли спробу вчинити рейдерське захоплення «Черкасиобленерго».

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«Правоохоронці вчасно прибули на місце події та запобігли намірам зловмисників. Нападники затримані та дають покази. Речові докази вилучені», - зазначили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), тривають слідчі дії.