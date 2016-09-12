Розенко: економіка України почала відштовхуватися від дна

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"За останні 3-4 місяці ми побачили перші позитивні сигнали, які свідчать про те, що ми вже впали на саме дно і почали відштовхуватися вгору. Економіка почала зростати, ми маємо невелике зростання ВВП", - заявив Розенко.

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Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,6% після падіння на 0,7% в першому кварталі в аналогічному вимірі.

У річному вираженні порівняно з другим кварталом 2015 року зростання ВВП України скоротилося до 1,3% після зростання на 0,1% на квартал раніше.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,1%, у 2017 році – на 3%. Прогноз НБУ щодо інфляції передбачає зростання споживчих цін на 12% у 2016 році і на 8% – у 2017 році.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

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Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%. У серпні експерти погіршили прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на 0,1 п. п. до 1%, але при цьому поліпшили прогнози на 2017 і 2018 роки – до 2,9% і 3,6% відповідно.