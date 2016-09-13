Грузія і Китай домовилися про вільну торгівлю

За словами Кумсішвілі, два дні тому завершилися переговори про вільну торгівлю з Китаєм і це - безпрецедентний результат, якого Грузія добилася разом з Китайською Народною Республікою, передає "Грузія Online".

Як пояснив Кумсішвілі, всі продукти потраплять на китайський ринок з нульовим тарифом.

Читайте такожУкраїна і Грузія отримають візову лібералізацію в цьому році - єврокомісар Хан«Ми завершили переговори про вільну торгівлю за 7 місяців і добилися дуже важливих результатів. В першу чергу, хочу відзначити, що понад 95% нашої продукції і послуг потрапить на китайський ринок без всякого додаткового податку - ті основні продукти, які нас цікавлять. Це наше вино, мінеральні води і агропродукти, які є у Грузії. Всі ці продукти потраплять на китайський ринок з нульовим тарифом, без всяких проміжних етапів», - зазначив Дмитро Кумсішвілі.