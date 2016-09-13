Кабмін скоротив перелік платних соціальних послуг

Кабінет міністрів України скоротив перелік платних соціальних послуг до 14 найменувань з 25, виключивши з нього послуги з приготування їжі, організації дозвілля та супроводження листування, та інші види послуг. Відповідне рішення закріплене у постанові №596.

Згідно з урядовим рішенням, платними вважаються всі види догляду, включаючи догляд на дому, соціальна адаптація, реадаптація та реабілітація, консультування, представництво інтересів, посередництво, супровід при працевлаштуванні, кризове втручання, транспортні послуги і натуральна допомога, а саме: пошиття одягу, ремонт одягу, ремонт взуття, перукарські послуги, прання білизни та одягу, ремонтні роботи.

"Уряд привів у відповідність перелік платних соціальних послуг з переліком соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не здатним самостійно їх подолати", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

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Ціновий діапазон або механізм ціноутворення на послуги не наводиться.

Довідка УНІАН. Соціальні служби в Україні можуть надавати громадянам платні і безкоштовні соціальні послуги в залежності від обставин. Право на безкоштовні послуги мають громадяни похилого віку у зв'язку з хворобою чи інвалідністю через відсутність родичів, громадяни, що потрапили у важкі обставини у зв'язку з безробіттям, стихійними лихами, катастрофами, біженці, діти та молоді люди - інваліди, сироти чи малозабезпечені.