Price.ua: українці стали купувати більш продуктивні смартфони

Згідно з рейтингом Price.ua, найбільшим попитом в Україні користуються 16-гігабайтні Apple iPhone 5s і 6. Трохи нижче розташувалися 32-гігабайтна і 16-гігабайтна версії Xiaomi Redmi 3 Pro (3 і 2), а також iPhone 5.

Представлені в рейтингах агрегатора мобільнітелефони, смартфони та інші гаджети дозволяють зрозуміти смаки українських споживачів.

iPhone 5s і 6, які зайняли перше і друге місця в рейтингу Price.ua, не можуть похвалитися видатною апаратною міццю. Вони відрізняються привабливою ціною (від 6 099 і 9 999 гривень відповідно), ретельною оптимізацією ПО і високою надійністю. Недосвідченим користувачам буде цілком достатньо одного гігабайта оперативної пам'яті і восьмимегапіксельної камери.

Пояснити різкий стрибок попиту на обидві модифікації Xiaomi Redmi 3 Pro також нескладно. Поєднання IPS-екрану з HD-якістю, восьмиядерного процесора, що об'єднує два чотириядерних кристала, і тринадцятимегапіксельної камери припало до душі українським покупцям. Третя версія відрізняється від другої обсягами вбудованої (32 і 16 ГБ відповідно) і оперативної (3 і 2 ГБ) пам'яті. Вартість 32-гігабайтного Xiaomi Redmi 3 Pro починається від 3 640 гривень, 16-гігабайтного — від 3 045 гривень.

Замикає рейтинг від Price.ua колись популярний Apple iPhone 5 в його 16-гігабайтної ітерації. Він оснащений 1 ГБ оперативної пам'яті і процесором A6 з додатковим графічним ядром. Розподільна здатність IPS-екрану пристрою — 1136x640 пікселів. Ємність акумулятора смартфона відносно невелика і складає 1 400 мАг. Apple iPhone 5 обійдеться українським покупцям в 4 899 гривень.

Price.ua дозволяє порівняти більшість існуючих топових смартфонів за ціною та характеристиками. Зручна система фільтрів допоможе вибрати пристрій з конкретними процесором, об'ємом пам'яті і дисплеєм.