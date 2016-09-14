У жовтні ПриватБанк відкриє сім нових відділень

Як повідомила прес-служба банку, найближчим часом нові відділення ПриватБанку з’являться в Києві, Тернополі, Харкові та Жмеринці.

«ПриватБанк перший і поки що єдиний український банк, який обслуговує своїх клієнтів, не ховаючись за монітори комп’ютерів. Сьогодні відділення нашого банку – це сучасні воркшопи, де клієнти в першу чергу можуть навчитися найсучаснішим технологіям та отримати консультації спеціалістів, – говорить Генеральний Заступник Голови Правління ПриватБанку Юрій Пікуш. – Ми продовжуємо розвиток мережі банківського обслуговування в Україні, відкриваючи нові відділення і змінюючи розташування існуючих, щоб вони були ще ближчими до наших клієнтів».

З початку 2016 року ПриватБанк відкрив 29 нових відділень: у Сумах, Вінниці, Полтаві, Білій Церкві, Маріуполі, Житомирі та інших містах по всій Україні. Два нових відділення банку запрацювали й у прифронтовій зоні АТО: у Волновасі та Авдіївці. Також з початку року понад 70 відділень банку змінили своє місцерозташування на більш зручне для клієнтів, причому нове місце роботи відділення вибиралося з урахуванням побажань його клієнтів. До кінця 2016 року найбільший український банк має намір відкрити близько 20 нових точок обслуговування.