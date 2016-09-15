У Білорусі рівень зайнятості населення впав до рекордного мінімуму

Рівень зайнятості населення в Білорусі впав до найнижчої за останні 12 років позначки, передають "Білоруські новини" з посиланням на аналітичний огляд «Економічні тенденції в Білорусі» Центру соціально-економічних досліджень CASE Belarus.

Як відзначають дослідники, в першому півріччі 2016 року чисельність зайнятого населення в країні знижувалася небаченими темпами. В абсолютних цифрах щоквартальні втрати становили 40 тисяч зайнятих. Таким чином, за перші два квартали зайнятих в економіці стало менше на 80 тисяч.

Читайте такожЛукашенко пояснив, як в Білорусі можна заробити: треба просто трохи ворушитися«Це рекордне зниження зайнятості за останні роки за такий короткий проміжок часу. При цьому чисельність безробітних збільшилася за перше півріччя лише на 4 тисячі осіб, що склало 5% від числа зайнятих в економіці», — відзначають в CASE Belarus.

За підрахунками дослідників, в результаті рівень зайнятості у другому кварталі впав до безпрецедентно низької позначки — 4,402 млн осіб. Раніше історичний мінімум рівня зайнятості був зафіксований в четвертому кварталі 2004 року — 4,420 млн.

«Таким чином, завоювання п'ятирічки 2006-2010 років, яка увійшла в історію як п'ятирічка високих темпів зростання ВВП і зайнятості, повністю втрачені. І це без урахування постійної з 2012 року зміни методології обліку трудових ресурсів, завдяки яким зайнятість постійно поповнювалася на пару десятків тисяч — в останній раз, наприклад, «доучли» ремісників», — підкреслюють автори огляду.

Вони також вважають, що в цьому році, схоже, буде встановлений ще один антирекорд — за додатково введеними робочими місцями в економіці. Шостий рік поспіль цей показник демонструє падаючу динаміку. За перше півріччя прийнято на додатково введені робочі місця лише 14,6 тисячі осіб.

При цьому, наголошується в документі, показник прийому на додатково введені робочі місця нічого не говорить про їх якість або продуктивність.

«Достатньо поставити стіл і стілець, щоб статистика показала створення робочого місця. Рахунок же високопродуктивних робочих місць по всій країні йде лише на сотні (300-450 в останні роки), але їх показують тільки в спеціальних бюлетенях», — підкреслюють аналітики.

Як каже дослідник CASE Belarus Володимир Акулич, динаміка зайнятості повністю відповідає стану економіки Білорусі, яка перебуває в стані рецесії.