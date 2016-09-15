Клієнти Приватбанку допоможуть зібрати кошти на лікування дітей, розраховуючись за покупки картками

Як повідомили в банку, щоб стати учасником благодійної програми, потрібно просто зареєструватися в акції і оплачувати покупки картами. Перераховані банком кошти будуть використані на закупівлю ліків для онкохворих дітей, а також художніх і розвиваючих книжок для дитячих лікарень.

“Робити добрі справи легко і просто. До кінця вересня розраховуйтесь карткою нашого банку, і за кожну операцію на суму більше 100 грн ПриватБанк перерахує одну гривню благодійного фонду "Допомагати просто", - говорить керівник благодійних програм Приватбанку Ганна Павлова. - Чим частіше ви розраховуєтесь карткою, а не готівкою, тим більше шансів у дітей, хворих онкологічними захворюваннями, одужати та повернутися до нормального життя".

Як відзначають у банку, за підсумками акції будуть визначені найбільш активні її учасники, серед яких будуть розіграні планшети, телефони та покетбуки. Зареєструватися в акції «Свято для всіх» може будь-який клієнт банку на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/promos/svyato-dlya-vsih.