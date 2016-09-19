У Росії взялися за ляльку Barbie: хочуть заборонити продаж через "релігійну" невідповідність

Російські виробники і продавці іграшок пропонують враховувати релігійні аспекти при проведенні обов'язкової психолого-педагогічної експертизи іграшок, пишуть "Известия".

Одягнена по-європейськи лялька Barbie може не вписатися в рамки багатоконфесійного Євразійського економічного союзу, попереджають гравці ринку.

Асоціація підприємств індустрії дитячих товарів (АІДТ) підготувала свій відгук на проект поправок в техрегламент «Про безпеку іграшок». Зауваження асоціації стосуються в першу чергу нововведення, що передбачає проведення обов'язкової психолого-педагогічної експертизи іграшок перед їх продажем.

Читайте такожУ Путіна обурюються через виділення Україні чергового траншу МВФТак, асоціація вважає, що в проекті недостатньо повно відображені «критерії ризику, що впливають на морально-емоційне благополуччя дітей». Зокрема, не враховані релігійні, національні та інші особливості дітей багатонаціонального і багатоконфесійного Євразійського економічного союзу. У приклад наводиться дитяча лялька Barbie, яка одягнена по європейським стандартам у відкритий одяг і не відповідає цінностям мусульманського світу. У спільному проекті беруть участь найбільші російські наукові організації і тайванський університет Чжэньчжи.

З пропозицією ввести в техрегламент норму про психолого-педагогічну експертизу іграшок виступило Міністерство національної економіки Казахстану. Згідно з ідеєю авторів, іграшки повинні надходити в продаж «відповідно критеріям психолого-педагогічної безпеки». Таким чином, повинні бути заборонені до продажу товари для дітей, які провокують їх на агресивні дії, викликають прояв жорстокості по відношенню до персонажів гри. Під заборону потраплять також іграшки, що провокують ігрові сюжети, пов'язані з аморальністю і насильством, що викликають нездоровий інтерес до сексуальних проблем. А також ті, які провокують на зневажливе або негативне ставлення до расових особливостей і фізичних недоліків людей.

Виробників та продавців іграшок, які входять в АІДТ, найбільше турбують економічні наслідки запровадження нововведень. Виробники впевнені, що в існуючому сьогодні вигляді експертиза лише збільшить собівартість виробництва. Так, відбудеться підвищення на 20% за рахунок самого введення перевірки товарів, ще на 30% зростуть витрати через те, що експертизу необхідно буде проходити протягом якогось часу. Через такі витрати до 40% продукції із низькоцінового сегмента перейде у високий, і в цілому дитячі товари стануть менш доступними.

Глава колегії адвокатів «Старинський, Корчаго і партнери» Євген Корчаго вважає, що відсутність затверджених документів, що регламентують порядок і методику проведення експертизи, може стати причиною появи неоднозначних оцінок і зростання числа судових конфліктів.