У Німеччині вважають, що Лондон може втратити статус фінансової столиці Європи

Голова німецького Центробанку Йенс Вайдман попереджає, що Лондон може втратити статус найбільшого фінансового центру в Європі, якщо Великобританія не залишиться в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), пише RNS з посиланням на газету The Guardian.

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«Вихід Великобританії з ЄЕЗ означає, що банки автоматично втратять можливість вести бізнес по всьому Євросоюзу, що дозволить Франкфурту перейняти першість у Лондона», — повідомив Йен Вайдман.

В інтерв'ю The Guardian він підкреслив, що паспортні права ЄС тісно пов'язані з загальним європейським ринком, і Лондон їх позбудеться автоматично, якщо Великобританія перестане бути частиною ЄЕЗ.

За повідомленням видання, паспортні права ЄС — ключове питання для британського фінансового сектора, оскільки вони дозволяють компаніям використовувати Лондона в якості хаба для надання послуг клієнтам по всьому Євросоюзу без оформлення ліцензії в окремих країнах.

Завдяки праву Лондона на «паспорт» ЄС, фінансові установи Лондона отримують доступ до спільного європейського ринку, і це ключовий фактор, що дозволив британській столиці стати міжнародним фінансовим центром.