У Росії "в цілях безпеки" хочуть в квитках на поїзд вказувати громадянство пасажирів

Міністерство транспорту Російської Федерації підготувало проект наказу, згідно з яким у квитках поїздів далекого прямування буде вказуватися інформація про громадянство пасажира, пишуть "Известия".

Нововведення у разі його прийняття набуде чинності до кінця цього року.

Експерти вважають, що нововведення може переслідувати дві мети: зміна тарифів на квитки і додатковий контроль з боку служб безпеки.

Читайте такожУкраїна почала процедуру оскарження російського транзитного ембарго в СОТЛогічно припустити, що наступним кроком буде або зниження тарифів для росіян, або підвищення їх для іноземців. «Известия» спробували прояснити це питання у прес-службі Мінтрансу, однак не отримали ні підтвердження, ні спростування цієї інформації.

Відзначимо, що в даний час в Росії немає диференціації цін на транспорт для громадян і негромадян країни. Традиційно більш високі (причому іноді значно) тарифи на квитки для іноземців діють тільки в музеях, та й то не у всіх.

На питання «Известий» про можливе підвищення або зниження цін на квитки для громадян тих чи інших держав в транспортній прес-службі повідомили, що нормативні документи вони не коментують до моменту їх прийняття.

Відповідь Міністерства транспорту на прохання «Известий» уточнити мету поправок несподівано дала зовсім не економічне їх обґрунтування.

"Зміну пропонується внести, виходячи з вимог безпеки", — повідомили в прес-службі Мінтрансу. Конкретизувати цю інформацію у відомстві відмовилися.

Віце-президент Асоціації ветеранів підрозділу «Альфа» Олексій Філатов вважає, що посиленню безпеки на транспорті відомості про громадянство в квитках ніяк не допоможуть.

"Я припускаю, що мета зазначення цієї інформації у тому, що вона може допомогти силовим структурам тримати під наглядом осіб, які можуть бути причетні до якоїсь терористичної діяльності, — сказав Олексій Філатов «Известиям». — Але наскільки я знаю, у квитку крім прізвища, імені та по батькові пасажира є дата народження та номер паспорту. Цієї інформації достатньо, щоб стежити за переміщенням тих чи інших осіб. Навіщо потрібна додаткова інформація щодо громадянства, для мене це питання, покрите таємницею. Якщо цю міру логічно не пояснюють органи, які наполягають на такій додаткової інформації, то я думаю, що це марна трата грошей, сил, а найголовніше — помилкові надії, що через це буде безпечніше. А якщо розібратися, насправді це не є ніяким посиленням безпеки".

Олексій Філатов вважає, що вказувати у квитку громадянство — це те ж саме, що відзначати в ньому колір шкіри пасажира.

Директор Інституту демографії Анатолій Вишневський вважає, що ідея із зазначенням відомостей про громадянство пасажира на залізничних квитках «до безпеки не має ніякого відношення, тому що ті, хто представляє небезпеку, зазвичай мають правильні паспорта». Ніяких наукових цілей, на його думку, це нововведення переслідувати не може.

"Єдине, для чого це може бути введено, — припускає фахівець, — щоб встановити різні ціни для громадян і негромадян Росії — як у музеях, де за вхід іноземці завжди раніше платили більше. Це я ще можу зрозуміти. В принципі за цим може стояти ще якась додаткова форма поліцейського контролю".

Анатолій Вишневський зазначив, що в інших країнах такої практики немає.